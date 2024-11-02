Украина планирует начать выпускать собственные баллистические и крылатые ракеты уже в середине следующего года. Об этом заявил директор украинского государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» Алексей Петров (признан в РФ иностранным агентом) в интервью украинскому изданию «Обозреватель».

Петров рассказал, что видел испытания ракет, они были пока только летные, «но результаты есть».

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина провела успешные испытания первой баллистической ракеты собственного производства. Он не привел никаких деталей, сославшись на секретность.

До 1991 года все необходимые компетенции по разработке и серийному производству баллистических ракет на Украине имелись, в каком состоянии они находятся сегодня – неизвестно.

Если Украина сможет в ближайшее время организовать серийное производство оперативно-тактических комплексов с дальностью стрельбы в 700 км, то это существенно усилит боевые и оперативные возможности ее Вооруженных сил. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе заговорили о размещении на Украине «неядерных сил».