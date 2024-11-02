Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили, что скоро начнут выпускать дальнобойные ракеты

Украина запланировала наладить производство дальнобойных ракет в 2025 году

close
Телеграм-канал «Colonelcassad»

Украина планирует начать выпускать собственные баллистические и крылатые ракеты уже в середине следующего года. Об этом заявил директор украинского государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» Алексей Петров (признан в РФ иностранным агентом) в интервью украинскому изданию «Обозреватель».

Петров рассказал, что видел испытания ракет, они были пока только летные, «но результаты есть».

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина провела успешные испытания первой баллистической ракеты собственного производства. Он не привел никаких деталей, сославшись на секретность.

До 1991 года все необходимые компетенции по разработке и серийному производству баллистических ракет на Украине имелись, в каком состоянии они находятся сегодня – неизвестно.

Если Украина сможет в ближайшее время организовать серийное производство оперативно-тактических комплексов с дальностью стрельбы в 700 км, то это существенно усилит боевые и оперативные возможности ее Вооруженных сил. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе заговорили о размещении на Украине «неядерных сил».

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами