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Боррель рассказал о передаче Украине 1 млн снарядов с большим опозданием

Боррель: ЕС поставил Киеву 1 млн снарядов с опозданием на 8,5 месяца

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Mohamed Azakir/Reuters

Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС только что «выполнил свое обещание» поставить Украине 1 млн снарядов. Об этом сообщается на сайте внешнеполитической службы Евросоюза.

Боррель подчеркнул, что на сегодняшний день ЕС предоставил Киеву оружия на сумму €45 млрд, что на 60% больше с момента его последнего визита на Украину в феврале 2024. Он добавил, что к концу зимы ЕС завершит обучение 75 тысяч украинских солдат.

В феврале 2023 года Боррель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещали Украине 1 млн снарядов в течение 12 месяцев, то есть к марту 2024 года. Таким образом, поставки удалось осуществить с опозданием на восемь с половиной месяцев.

Несколько месяцев назад Боррель обещал, что к концу своего мандата в ноябре сможет разблокировать поставки оружия более чем на €5 млрд через Европейский фонд мира, которые уже более года продолжает блокировать Венгрия. Однако 18 ноября дипломат признал, что он не успеет этого добиться.

Ранее в Совфеде РФ раскрыли, какой след в мировой истории оставит Боррель.

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