Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель войдет в историю как пропагандист кровопролития за чужой счет. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

«Не верится, право, что в отставку уходит наконец Боррель! Он казался вечным в нагнетании ненависти к России, призывая к уничтожению всего нашего, с помощью энтузиастов команды (президента Украины Владимира — «Газета.Ru») Зеленского», — написал политик.

Карасин подчеркнул, что Борреля едва ли забудут, он останется в памяти в роли пропагандиста ненависти и кровопролития, которое устраивалось «за чужой счет».

В свою очередь, экс-депутат Европарламента от Латвии, член партии Русский сейм Андрей Мамыкин заявил, что лично знал Жозепа Борреля, который не всегда был «главным рупором русофобии» в Европе.

17 сентября глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен утвердила кандидатуру экс-премьера Эстонии Каи Каллас на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности. Полномочия ее предшественника Жозепа Борреля истекут 1 декабря.

Ранее Боррель призвал превратить «экономический ЕС» в военный блок.