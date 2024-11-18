Восемь жителей Одессы погибли и еще около 40 получили ранения в результате падения ракеты американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna), публикуя фотографии с места трагедии.

На снимках запечатлены обломки ракеты производства США — MIM-104.

В своем Telegram-канале командование Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) признало, что причиной случившегося стала работа украинских систем противовоздушной обороны (ПВО) по перехвату и уничтожению российской баллистической ракеты «Искандер».

Нацполиция Украины в своем Telegram-канале сообщила о 10 погибших, среди которых семь полицейских, медик и два местных жителя. Кроме того, еще 39 получили ранения, среди которых четверо детей и 14 правоохранителей. Повреждения получили общежитие, многоэтажка, административное здание и автомобили.

18 ноября координатор николаевской ячейки пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев сообщил, что российские войска ударили по одесской гостинице, в которой находились украинские солдаты.

Ранее в Одессе была остановлена работа электротранспорта после взрывов.