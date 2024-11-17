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В Одессе остановлена работа электротранспорта после взрывов

Мэр Труханов: в Одессе остановили работу трамваев после атак на энергообъекты

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Viacheslav Onyshchenko/Global Look Press

В Одессе после утренних взрывов приостановил работу электротранспорт. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в Telegram-канале.

«Электротранспорт не работает. На линии выведены автобусы маршрутного транспорта. Светофоры работают на ключевых перекрестках от альтернативного питания», — говорится в сообщении.

Также приостановлена подача энергии на одесский горводоканал «Инфоксводоканала».

17 ноября в ряде областей Украины произошли взрывы. Кроме того, взрывы произошли и в Киеве на фоне воздушной тревоги. Глава минэнерго Украины Герман Галущенко сообщал о массированной атаке на энергосистему страны.

По данным издания «Страна.ua», в столице Украины, в Днепропетровской области, а также подконтрольных украинским войскам частях Донецкой народной республики (ДНР) применяются экстренные отключения света.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия «предприняла одну из крупнейших воздушных атак» с использованием беспилотников и ракет.

Ранее город на Западной Украине остался без тепла.

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