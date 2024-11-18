Володин прокомментировал возможное разрешение США Украине бить вглубь РФ

Разрешение Украине наносить удары вглубь России вынудит Москву ответить, а также полностью разрушит российско-американские отношения. Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Владимир Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, решение об ответных мерах будут принимать в министерстве обороны. Володин не исключил, что будут применены новые системы вооружения, которые ранее не применялись по территории Украины.

Он подчеркнул, что расширение применения украинской стороной американского оружия может нанести ущерб, но не поменяет ситуацию на поле боя.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

В сентябре Владимир Путин заявил, что ВСУ не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников, а также внесения полетных заданий в ракетные системы военными стран НАТО. Поэтому, по его словам, речь идет не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран альянса в конфликте, что меняет саму его суть.

Ранее в Госдуме заявили, что США «проживут на 20 минут дольше» Европы в случае атак вглубь РФ.