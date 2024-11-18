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Советник Пушилина призвал не паниковать из-за решения США по ATACMS

Советник Пушилина Гагин: паники по поводу решения США по ATACMS быть не должно

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YouTube/НЕОРУЭЛЛ

Переживать по поводу сообщений о том, что Соединенные Штаты якобы разрешили ВСУ наносить удары вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS, не стоит, заявил в беседе с РИА Новости советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин.

«Никакой паники здесь быть не должно, потому что это они не себе разрешили бить по нашим тылам — это они нам разрешили бить по себе, куда нам заблагорассудится, наш Верховный [главнокомандующий] об этом уже предупреждал», — сказал Гагин.

Чиновник отметил, что в сети появилось множество карт, которые показывают радиусы поражения территории РФ ракетами, запущенными с территории Украины. Он предложил представить аналогичную карту, но такую, чтобы изображала радиусы дальности поражения российских ракет по странам Европы.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

Официально Белый дом эту информацию не подтверждал.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко предложил рассмотреть ядерный удар в ответ на разрешение бить вглубь РФ.

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