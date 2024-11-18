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Жителя Белгородской области уличили в попытке продажи взрывчатки ВСУ

Жителя Белгородской области приговорили к 13 годам колонии за попытку помочь ВСУ

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Freepik.com

Сотрудники ФСБ задержали жителя Грайворонского округа в Белгородской области за попытку продажи взрывчатки украинским военным. Об этом сообщает БелПресса.

Отмечается, что 26-летний житель села Головчино действовал по указанию представителя запрещенного в России украинского объединения. Куратор поручил мужчине сбыть в Белгородской области взрывное устройство и взрывчатое вещество — с их помощью планировали совершить преступления на территории региона.

Мужчину задержали с поличным, в отношении него возбудили три уголовных дела. Второй Западный окружной военный суд признал его виновным и приговорил к 13 годам колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что ФСБ задержала россиянку в Херсонской области за переводы Вооруженным силам Украины (ВСУ). Отмечалось, что подозреваемая в период с февраля 2022 по сентябрь 2023 года осуществляла переводы денежных средств на нужды ВСУ в целях приобретения медицинского и военного снаряжения.

Ранее мошенники начали пугать россиян делами о дискредитации ВС РФ и финансировании ВСУ.

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