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Удар российских бойцов по Кременчугской ГЭС попал на видео

«Страна.ua»: удар ВС России по Кременчугской ГЭС попал на видео

Вооруженные силы (ВС) России ударили по Кременчугской гидроэлектростанции (ГЭС). Видео удара публикует «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Украинские и российские военные паблики публикуют видео, как утверждается, вчерашнего удара по Кременчугской ГЭС», — подписана публикация.

По информации украинских СМИ, после удара была остановлена работа Кременчугской ГЭС. На данный момент неизвестно, возобновились ли ее операции.

Как сообщает издание «Страна», в результате удара часть дамбы и технические сооружения получили повреждения. На представленных кадрах можно увидеть, как вода попадает в образовавшуюся трещину. Однако официальных заявлений от властей Украины о попадании в ГЭС на момент публикации материала не поступало.

Кременчугская ГЭС является третьей ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций и имеет стратегическое значение для региона.

До этого газета The Independent писала, что российские военные окружили Курахово в Донецкой народной республике с трех сторон. Также, по данным украинского аналитического ресурса Deep State, ВС РФ уже вошли в восточную часть города и пытаются там закрепиться. Одновременно с этим стало известно, что Киев еще весной отдал приказ разобрать Кураховскую ТЭС, а 11 ноября СМИ сообщили о подрыве Терновской дамбы на Кураховском водохранилище. Что происходит на этом участке фронта — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Донецке произошла серия взрывов.

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Операция на Украине
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