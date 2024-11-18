Генерал-майор назвал возможные цели ударов ракет ВСУ по России

После разрешения на удары дальнобойным оружием по территории России ВСУ могут атаковать крупные города. Об этом сообщил генерал-майор авиации, заслуженный военный летчик России Владимир Попов, передает «МК».

По словам военного, украинская армия будет стремиться попасть в зону любых пригородных объектов.

«Они (ВСУ — прим. ред.) не будут заморачиваться над тем, чтобы прицельно и качественно работать по объектам военного назначения или хотя бы даже по объектам оборонно-промышленного комплекса России», — заявил Попов.

Он добавил, что на продумывание ударов нет времени и армии Украины «неважно, куда упадет ракета». Военный отметил, что в случае если западные сторонники помогут ВСУ проработать полетное задание для дальнобойных ударов, их целями могут стать арсеналы хранения боеприпасов, командные пункты, аэродромы, а также центры подготовки солдат.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

Ранее Пентагон отказал Киеву в приоритетной поставке новых систем ATACMS.