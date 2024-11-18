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Эксперт назвал слабое место новых дронов ФРГ для ВСУ

Эксперт Дандыкин: ударные дроны Германии для ВСУ уязвимы для систем ПВО

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Не поддающиеся средствам радиоэлектронной борьбы беспилотники, которые Германия собирается поставить ВСУ, уязвимы для систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

«Основной момент — это работа средств противовоздушной обороны, системы радиоэлектронной борьбы работают только на начальном этапе», — сказал он.

Дандыкин подчеркнул, что эти дроны нельзя назвать неуязвимыми.

В понедельник газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что Германия с декабря начнет поставки Киеву ударных беспилотников фирмы Helsing, не поддающихся средствам электронной борьбы. Всего будет передано четыре тысячи таких дронов, управляемых искусственным интеллектом. Отмечается, что они обладают дальностью полета, превышающей в четыре раза дальность обычных дронов ВСУ, и могут нести взрывчатку, которой достаточно для уничтожения танка или блиндажа.

Ранее дипломат перечислила самых активных поставщиков дронов Киеву.

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