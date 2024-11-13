Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за нехватки численного состава отправляют на передовую в качестве пехоты медицинских работников и поваров. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на двух командующих украинскими подразделениями.

«Двое командиров подразделений на восточном фронте сообщили, что квалифицированный персонал, в том числе медиков, ранее уже направляли в пехоту», — говорится в публикации.

По данным одного из командиров, он «отправлял в окопы поваров» из своего отряда на передовую.

Накануне газета Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника сообщила, что на Украине признают, что в рамках нового набора по мобилизации получится восполнить только половину дефицита личного состава Вооруженных сил страны (ВСУ).

До этого Bloomberg писал, что украинцы резко сократили свои пожертвования на нужды ВСУ из-за ухудшения экономической ситуации в стране и усталости от конфликта.

Ранее стало известно о беспокойстве Украины из-за победы Трампа на выборах в США.