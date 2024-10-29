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На Украине собираются призвать в армию еще 160 тысяч человек

Секретарь СНБО Украины Литвиненко заявил о планах призвать 160 тысяч человек

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Thomas Peter/Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Литвиненко заявил о планах призвать в Вооруженные силы Украины (ВСУ) eще 160 тысяч человек. Об этом сообщает УНИАН.

По словам Литвиненко, призыв еще 160 тысяч человек позволит укомплектовать части ВСУ до 85% от необходимого штатного состава.

Отмечается, что на данный момент в украинскую армию призваны 1 млн 50 тысяч граждан.

Американская газета The Wall Street Journal сообщала, что украинские чиновники посчитают расширение мобилизации на Украине эффективным только при обеспечении дополнительных поставок оружия и экипировки для военнослужащих ВСУ от западных стран. Отмечается, что из 14 полностью оснащенных бригад, которые, по словам украинского лидера Владимира Зеленского, необходимы для перелома ситуации, Украина не смогла оснастить даже четыре. По оценке WSJ, для Украины мобилизация — это не только военный вопрос, но и растущая социальная и политическая проблема.

Ранее на Западе заявили о страхе украинцев говорить о мобилизации.

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