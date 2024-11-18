Mash сообщил об уничтожении бойцов ВСУ при попытке вырваться из котла в Курской области

Около 180 украинских военных ликвидированы при попытке вырваться из окружения в районе Ольговской рощи в Курской области. Об этом заявил Telegram-канал Mash.

Примерно 250 украинских военных предприняли попытку выйти из окружения. Большинство из них — бойцы 17-й отдельной танковой бригады ВСУ, остальные — присоединившиеся из других подразделений.

Как сообщает Mash, планы украинских военных были «заблаговременно раскрыты», и Вооруженные силы РФ нанесли по ним комбинированный удар. В результате около 180 военных были уничтожены, а 24 взяты в плен.

Пленные рассказали, что в окружении в районе урочищ Ольговская Роща и Кремяновская Роща находятся от 400 до 600 бойцов ВСУ и иностранных наемников.

Накануне вечером министерство обороны России заявило, что около 40 украинских военнослужащих были ранены при прорыве из окружения в районе Большого Ольговского леса. По данным ведомства, около 80 бойцов ВСУ были уничтожены.

Ранее СК РФ возбудил дело после атаки беспилотника ВСУ на авто в Курской области.