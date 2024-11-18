Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Над Курской и Белгородской областями сбили БПЛА ВСУ

МО РФ: над Курской и Белгородской областям сбили по одному БПЛА ВСУ

close
Inna Varenytsia/REUTERS

Над Курской и Белгородской областями сбили по одному беспилотному летательному аппарату Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

Дроны были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, система ПВО сработала в Губкинском районе области.

«Поступила информация о задымлении автомобиля. Пожарные расчеты выехали на место происшествия», — сообщил чиновник.

Утром 18 ноября сообщалось, что силы ПВО за ночь сбили 59 беспилотников ВСУ над регионами России. По данным министерства обороны, два дрона были уничтожены над Московской областью. Наибольшее количество БПЛА — 45 — были сбиты над Брянской областью.

Шесть беспилотников российские военные уничтожили над Курской областью, по три — над Белгородской и Тульской областями.

Ранее жителям Белгородской области раздали детекторы беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами