Над Курской и Белгородской областями сбили БПЛА ВСУ

Над Курской и Белгородской областями сбили по одному беспилотному летательному аппарату Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

Дроны были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, система ПВО сработала в Губкинском районе области.

«Поступила информация о задымлении автомобиля. Пожарные расчеты выехали на место происшествия», — сообщил чиновник.

Утром 18 ноября сообщалось, что силы ПВО за ночь сбили 59 беспилотников ВСУ над регионами России. По данным министерства обороны, два дрона были уничтожены над Московской областью. Наибольшее количество БПЛА — 45 — были сбиты над Брянской областью.

Шесть беспилотников российские военные уничтожили над Курской областью, по три — над Белгородской и Тульской областями.

Ранее жителям Белгородской области раздали детекторы беспилотников.