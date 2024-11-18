Военные за ночь сбили почти 60 украинских беспилотников над регионами России

Средства противовоздушной обороны в ночь на 18 ноября сбили над регионами России 59 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, два дрона были уничтожены над Московской областью. Наибольшее количество БПЛА — 45 — были сбиты над Брянской областью.

Шесть беспилотников российские военные уничтожили над Курской областью, по три — над Белгородской и Тульской областями.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что летевший на столицу беспилотник сбит в Павлово-Посадском городском округе. Еще один дрон был сбит в Раменском городском округе.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.