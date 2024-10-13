Шольц проигнорировал две главные просьбы Зеленского

В ходе визита украинского лидера Владимира Зеленского в ФРГ делегации из Киева так и не удалось добиться передачи ракет Taurus и одобрения членства Украины в Североатлантическом альянсе. Об этом пишет Bild.

«Зеленский ни на шаг не продвинулся [в рамках визита в ФРГ] с двумя главными требованиями своего «плана победы», — пишет издание со ссылкой на эксперта Карло Масалу.

Речь идет о рассмотрении вопроса о передаче в распоряжение ВСУ дальнобойных ракет Taurus, а также о поддержке Берлином пути Украины в НАТО. В Германии «оставили без внимания» эти требования украинской стороны.

До этого сообщалось, что Зеленский представил Шольцу план по «приближению мира» на Украине.

11 октября Шольц заявил, что Германия, Бельгия, Дания и Норвегия до конца 2024 года предоставят Украине пакет военной помощи стоимостью €1,4 миллиарда. В пакет помощи войдут ЗРК Iris-T, Skynex, Gepard, БМП, танки, радары, БПЛМ и боеприпасы. По словам Шольца, Германия будет делать основной акцент на средствах противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее немцы предложили Украине уступить территории ради мира с Россией.