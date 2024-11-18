На второй поток «Времени героев» подали заявку 6,5 тыс. человек

На участие во втором потоке программы для ветеранов СВО «Время героев» за три дня зарегистрировались 6,5 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте программы.

Сообщается, что регистрация на второй поток программы стартовала 15 ноября и продлится до 15 января 2025 года. Участники программы пройдут обучение по магистерской программе.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что выпускников проекта «Время героев» продолжат назначать в госструктуры. На вопрос, может ли участник боевых действий в перспективе возглавить государство, Песков ответил, что по Конституции России может.

14 сентября главой «Движения первых» был назначен выпускник программы «Время Героев» Артур Орлов.

Ранее в Кремле объяснили причину организации второго потока программы «Время героев».