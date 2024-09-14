«Движение первых» возглавил выпускник программы «Время Героев»

Президент Владимир Путин назначил председателем правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» участника СВО и программы «Время Героев» Артура Орлова. Соответствующий указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Орлову 35 лет, он родился в удмуртском поселке Кизнер. С 2006 года он находится на военной службе. В 2010 году окончил Казанское высшее военное командное училище, в прошлом году получил магистерскую степень по специальности «Управление соединениями и воинскими частями» в центре Сухопутных войск в Общевойсковой ордена Жукова академии ВС РФ, а сейчас является слушателем факультета переподготовки и повышения квалификации Высшей академии Генштаба.

Орлов служил в танковых войсках, участвовал в боевых действиях в Сирии в 2016 году и был задействован в зоне специальной военной операции, за что получил звание Героя России. В настоящее время Орлов — участник программы «Время героев» ( программа по спецобучению ветеранов и участников СВО для подготовки кадров для госслужбы).

Орлов женат и воспитывает двух дочерей. В свободное время катается на лыжах, занимается туризмом, готовит и сплавляется по Волге.

«Движение первых» было создано в июле 2022 года. Его цели — содействие проведению госполитики по вопросам детей и молодежи, участие в воспитании детей, их профориентации, организации досуга, создание среды для их самореализации. В каждом субъекте созданы региональные отделения, а в муниципальных образованиях – местные. Движение объединило все молодежные организации, в том числе в него вошли «Юнармия», «Большая перемена» и «Российское движение школьников».

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