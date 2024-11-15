В Кремле объяснили причину организации второго потока программы «Время героев»

Второй поток программы «Время героев» понадобился, так как общество активно проявляет к ней интерес, и курсы остаются востребованы среди участников спецоперации. Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Второй поток [организовали], потому что большой интерес к этому проявляется. Курсы востребованы среди тех, кто вернулся с СВО, а эти люди востребованы обществом: их слушают, на них равняются», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, для чего потребовался второй поток программы.

О приеме на второй поток программы было объявлено 14 ноября. Получившие хорошие оценки по итогам отбора на первый поток, но не успевшие подать заявку на второй автоматически становятся участниками нового отбора. Кроме того, добавляются участники, которые весной не полностью прошли регистрацию, однако не успели пройти тестирование. Отдельно будут рассматриваться участники, которые успешно завершили дистанционное обучение и показали высокие результаты.

Регистрация продлится до 12:00 мск 15 января 2025 года, а весной состоится заседание Общественного совета, на котором будет утвержден состав следующего потока обучения на магистерской программе «Время героев».

На текущий момент заявки на участие в программе подали более тысячи человек.

Ранее Артем Жога призвал участников СВО подавать заявки для участия в программе «Время героев».