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На Западе назвали причину смерти летчика Кузьминова

Politico: летчика-перебежчика Кузьминова в 2023 году застрелили двое нападавших

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Chubotin Kirill/Ukrinform/ABACA/Reuters

Летчика-перебежчика Максима Кузьминова в 2023 году застрелили двое нападавших. Об этом пишет Politico.

По данным издания, 13 февраля 2024 года угнавший российский вертолет Ми-8 пилот был убит на парковке перед его домом в Вильяхойосе в Испании. Отмечается, что перед смертью Кузьминов пытался убежать от киллеров. После убийства неизвестные попытались скрыться с места на машине Кузьминова и переехали его тело, а затем сожгли транспортное средство в 20 км от города.

11 ноября CBS News сообщило, что тело перебежчика Кузьминова похоронили в безымянной могиле.

В августе 2023 года Кузьминов перегнал российский вертолет Ми-8 с аэродрома в Курске на базу ВСУ в Харьковской области. Вместе с ним на борту находились два члена экипажа, которых, по словам главы ГУР минобороны Украины, застрелили при попытке убежать. После случившегося летчик провел пресс-конференцию, на которой заявил, что операцию готовили в течение полугода, а затем пропал из публичного поля.

Ранее сообщалось, что в летчика-перебежчика Кузьминова в Испании стреляли шесть раз.

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