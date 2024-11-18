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В Ираке заявили об атаке на «жизненно важную цель» в Израиле

«Исламское сопротивление Ирака» атаковало жизненно важную цель в Израиле

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Khalid Mohammed/AP

Вооруженные формирования шиитов, входящих в движение «Исламское сопротивление Ирака», атаковали цели на юге Израиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление движения.

«Бойцы «Исламского сопротивления Ирака» сегодня, в понедельник, 18.11.2024, атаковали с использованием БПЛА жизненно важную цель в районе Эйлата», — говорится в заявлении.

Представители движения подчеркнули, что операции по уничтожению поставленных целей «продолжатся нарастающими темпами».

В конце октября «Исламское сопротивление Ирака» также заявляло об ударе по «жизненно важным» целям в Израиле. Тогда входящее в движение шиитское формирование выполняло задачи на севере страны.

«Исламское сопротивление» объединяет все проиранские шиитские исламистские повстанческие группы в Ираке. Считается, что эту сеть идеологически схожих групп поддерживает Иран. В октябре 2023 года они начали запускать ракеты и беспилотники по базам США в Ираке, Иордании и Сирии, в результате чего американские военнослужащие получили легкие ранения. При этом атака 28 января 2024 года закончилась потерями среди американских солдат в Иордании.

Ранее иракские радикалы два раза обстреляли Голанские высоты.

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