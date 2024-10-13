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Стало известно о планах ЕС инвестировать в производство оружия на Украине

Washington Post: Евросоюз инвестирует в производство оружия на Украине

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David Mdzinarishvili/Reuters

Евросоюз (ЕС) инвестирует в производство оружия на Украине, поскольку заводы объединения не справляются с потребностями украинских войск. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на европейского дипломата.

По мнению собеседника издания, Европа не способна производить оружие, которое необходимо Украине, и Киеву проще всего делать это самому.

В материале Washington Post также отмечается, что даже с вливанием европейских денег украинский оборонный сектор сильно отстает от российского по объемам производства. Опрошенный газетой эксперт в свою очередь заявил, что оружейное производство на Украине даже с инвестициями со стороны третьих стран не сможет полностью заменить поставки оружия от западных партнеров.

В конце сентября премьер-министр Дании Метте Фредериксен в беседе с газетой The New York Times заявила, что Европе следует отказаться от мирного мышления, когда речь заходит о боевых действиях на Украине. Она поддержала слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что США и ЕС нужно наращивать военное производство и инвестировать в предприятия, которые будут создавать оружие на территории Украины.

Ранее одна из стран Евросоюза выделила Украине более €10 млрд в рамках военной помощи.

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