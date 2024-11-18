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Российские бойцы ликвидировали станцию Starlink в зоне СВО

Военнослужащие России уничтожили станцию Starlink в зоне спецоперации

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Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы группировки «Запад» Вооруженных сил России ликвидировали в зоне специальной военной операции на Украине станцию спутниковой связи Starlink. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма в беседе с ТАСС.

«Уничтожены <…> станция спутниковой связи «Старлинк» и 14 пунктов управления БПЛА», — отметил он.

Кроме того, бойцы группировки ликвидировали восемь украинских дронов и 12 минометных расчетов.

В результате поддержки авиации, огнеметных систем и артиллерии уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, бронетранспортер и три боевые машины в районах населенных пунктов Торское, Ивановка, Терны, Копанки и Новоегоровка, добавил Бигма.

Украинская армия использует Starlink с 2022 года.

8 ноября сообщалось, что американский миллиардер Илон Маск принимал участие в телефонном разговоре избранного президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. В разговоре Маск подчеркнул, что продолжит предоставлять Киеву доступ к коммуникационной системе Starlink.

Ранее в Минобороны раскрыли, как дроны уничтожили антенны ВСУ Starlink в зоне СВО.

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