В Минобороны раскрыли, как дроны уничтожили антенны ВСУ Starlink в зоне СВО

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Днепр» с помощью ударных FPV-дронов уничтожил спутниковые антенны Starlink Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в министерстве обороны России.

«В ходе очередного полета над правым берегом Днепра оператор БПЛА обнаружил замаскированные спутниковые антенны Starlink ВСУ. Было принято решение уничтожить их ударом дрона-камикадзе», — говорится в публикации.

По данным оборонного ведомства, средства объективного контроля зафиксировали точное попадание FPV-дронов по спутниковым антеннам Вооруженных сил Украины и ретрансляторам. В результате удара оборудование противника было уничтожено.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские солдаты за минувшие сутки нанесли поражение формированиям двух бригад Вооруженных сил Украины в Херсонской области. В ведомстве уточнили, что места скопления украинских бойцов находились в районе населенных пунктов Токаревка и Садовое.

Ранее ВС РФ ударили по местам скопления иностранных наемников на Херсонском направлении.