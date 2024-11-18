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Собянин сообщил об уничтожении еще одного дрона, летевшего на Москву

Собянин: в Павлово-Посадском городском округе силами ПВО сбит еще один БПЛА

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Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

Летевший на Москву беспилотник сбит в Павлово-Посадском городском округе. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны в Павлово-Посадском городском округе сбит один беспилотник, летевший на Москву», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:35 по московскому времени.

На месте происшествия организована работа экстренных служб, добавил мэр Москвы.

До этого Собянин сообщил о сбитом дроне в Раменском городском округе. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений, уточнил мэр.

В последний раз об атаке дронов на Москву сообщалось 10 ноября. Утром ВСУ попытались атаковать столичный регион рекордным количеством беспилотников. Системы ПВО перехватили 34 БПЛА, летевших на Москву. Пассажирский самолет, готовившийся к посадке в аэропорту Шереметьево, чуть не столкнулся с дроном. Всего в тот день над российскими регионами сбили 70 БПЛА.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в ВСУ назвали проблемой российские беспилотники на оптоволокне.

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Атаки БПЛА на Россию
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