Губернатор Брянской области сообщил о попытке атаки беспилотников на регион

В настоящее время системы противовоздушной обороны отражают попытку атаки с применением беспилотников на Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Подразделения ПВО Министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей», — написал глава региона.

Богомаз попросил жителей региона соблюдать необходимые меры безопасности.

Накануне губернатор Брянской области сообщил, что силы ПВО сбили в регионе два беспилотника. Пострадавших и разрушений не было. На месте работали оперативные и экстренные службы.

16 ноября Богомаз заявил, что два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожили над территорией Брянской области. Губернатор подчеркнул, что оба беспилотника были самолетного типа. Их уничтожили силы противовоздушной обороны министерства обороны России.

Ранее в Москве заявили о способности российских систем ПВО уничтожать ракеты ATACMS.