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Украинские беспилотники сбили над Брянской областью

Богомаз: два беспилотника уничтожили над Брянской областью

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Inna Varenytsia/REUTERS

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожили над территорией Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

О первом он заявил в 21:03 мск. О втором стало известно в 21:15 мск.

Богомаз подчеркнул, что оба беспилотника были самолетного типа. Они были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России.

Губернатор добавил, что при атаках не было пострадавших или разрушений.

Также сообщалось, что средства противовоздушной обороны в ночь на 16 ноября уничтожили 34 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над пятью регионами России.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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