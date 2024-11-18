В Курской области предупредили об угрозе атаки дронов

На территории Курской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!» — говорится в сообщении главы региона, опубликованном в 23:58 по московскому времени.

Смирнов подчеркнул, что подразделения противовоздушной обороны готовы отразить возможную атаку дронов.

Накануне Смирнов сообщил, что при атаке украинского БПЛА на легковой автомобиль в Большесолдатском районе Курской области главред «Народной газеты» Юлия Кузнецова получила несовместимые с жизнью травмы. По словам чиновника, Кузнецова вывозила архивные дела редакции. В своем следующем материале она планировала рассказать местным жителям о ситуации в Большесолдатском районе.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в ВСУ назвали проблемой российские беспилотники на оптоволокне.