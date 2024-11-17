В Белом доме опасаются последствий разрешения Украине бить по РФ ATACMS

Команда президента Соединенных Штатов Джо Байдена опасается ответа России на разрешение Киеву наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS по территории России. Об этом сообщает газета The New York Times.

Утверждается, что решение разрешить Киеву атаковать территорию России при помощи дальнобойных ракет было принято из-за того, что Москва якобы собирается использовать в боевых действиях солдат Северной Кореи.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Белый дом опасается возможного ответа России на этот шаг эскалации конфликта на Украине.

До этого стало известно, что Украина планирует нанести первые удары дальнобойными ракетами ATACMS по Курской области в ближайшие дни.

Президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории.

Ранее стали известны пожелания Вашингтона по использованию ВСУ ракет ATACMS.