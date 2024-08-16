Стали известны пожелания Вашингтона по использованию ВСУ ракет ATACMS

США хотят, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали ракеты ATACMS для атак на Крым, а не на Курскую область. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на свои источники.

Это желание связано с ограниченным количеством ракет, которые США предоставляют Украине. В Вашингтоне предлагают сосредоточить имеющийся запас на ударах по Крыму.

13 августа Госдепартамент США заявил, что не имеет отношения к вторжению украинских сил в Курскую область и подготовке этой операции.

Позже в Пентагоне отметили, что ВСУ не нарушали запрет на удары дальнобойным оружием вглубь российской территории.

При этом в США не исключили возможность отправки на Украину крылатых ракет JASSM. Так, источники издания Politico рассказали, что Вашингтон еще не принял окончательное решение о передаче Киеву снарядов. Тем не менее команда президента страны Джо Байдена продолжает прорабатывать детали возможного договора о поставках JASSM.

В частности, американским специалистам было поручено убедиться, что украинские военные самолеты способны нести снаряды весом 2 400 фунтов (более одной тонны) с боеголовкой весом 1 000 фунтов (более 450 кг). Власти США, в свою очередь, приступили к изучению механизма передачи чувствительных технологий другим государствам.

Ранее эксперт рассказал о последствиях применения ВСУ ракет ATACMS в Курской области.