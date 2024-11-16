Израильская авиация нанесла удар по пригороду Бейрута

Самолеты израильских ВВС нанесли удары по южному пригороду Бейрута в Ливане. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что израильская авиация нанесла удар по жилым многоэтажным зданиям в районе Харет Хрейк. Под угрозой удара, согласно заявлению израильских военных, также остается район Гхбейри.

Это третья серия ударов Израиля по южному пригороду столицы Ливана с начала субботы, 16 ноября.

До этого сообщалось, что в результате удара Израиля по кварталу аль-Шааб в ливанском городе Баальбек ранения получили 27 человек.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее Израиль ударил по медицинскому центру «Хезболлы» в Бейруте.