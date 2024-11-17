В Эстонии начнется производство боеприпасов

Эстония в 2025 году начнет производство боеприпасов. Об этом сообщил эстонский портал Delfi.

По результатам конкурсного отбора, проведенного Государственным центром оборонных инвестиций (RKIK), компания Nitrotol OÜ начнет производство боеприпасов в Эмари весной 2025 года.

Nitrotol OÜ получит в распоряжение участок площадью около 8900 квадратных метров. Она обязуется построить временные производственные помещения и оснастить их необходимым оборудованием.

«Текущая ситуация в области безопасности требует от нас быстрых шагов для развития защиты и оборонной промышленности Эстонии», — цитирует портал министра обороны Эстонии Ханно Певкура.

В то же время страна продолжает работу над государственным планом по созданию более крупного оборонно-промышленного парка. Эти шаги помогут укрепить обороноспособность Эстонии, создать новые рабочие места и внесут вклад в экономику страны, подчеркнул министр.

11 ноября сообщалось, что министр обороны Украины Рустем Умеров предложил Эстонии подключиться к обучению и оснащению украинских военных.

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