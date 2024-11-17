Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Эстонии начнется производство боеприпасов

Эстония начнет производство боеприпасов в Эмари весной 2025 года

close
Depositphotos

Эстония в 2025 году начнет производство боеприпасов. Об этом сообщил эстонский портал Delfi.

По результатам конкурсного отбора, проведенного Государственным центром оборонных инвестиций (RKIK), компания Nitrotol OÜ начнет производство боеприпасов в Эмари весной 2025 года.

Nitrotol OÜ получит в распоряжение участок площадью около 8900 квадратных метров. Она обязуется построить временные производственные помещения и оснастить их необходимым оборудованием.

«Текущая ситуация в области безопасности требует от нас быстрых шагов для развития защиты и оборонной промышленности Эстонии», — цитирует портал министра обороны Эстонии Ханно Певкура.

В то же время страна продолжает работу над государственным планом по созданию более крупного оборонно-промышленного парка. Эти шаги помогут укрепить обороноспособность Эстонии, создать новые рабочие места и внесут вклад в экономику страны, подчеркнул министр.

11 ноября сообщалось, что министр обороны Украины Рустем Умеров предложил Эстонии подключиться к обучению и оснащению украинских военных.

Ранее в Европарламенте испугались Путина у ворот Польши, Балтики и Германии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами