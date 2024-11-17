Потерявший ногу оператор дрона ВС РФ вернулся на СВО

Оператор беспилотных летательных аппаратов из отдельного разведывательно-штурмового отряда «Клуни» добровольческого корпуса, известный под позывным «Мираж», вернулся к участию в специальной операции спустя месяц после потери ноги. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, он был оператором дрона-камикадзе. Во время службы он разведывал позицию, и она, к сожалению, была хорошо заминирована.

«Ну, первое время был на костылях, на подколенном костыле, то есть руки были свободные. И пошел инструктором-инженером, потом, через два месяца, протез получил. <...> Ну и вообще стал в строй, вообще супер», — рассказал солдат.

Он добавил, что был ранен всего три раза за время службы и всегда возвращался на поле боя. Солдат рассказал, что первое ранение он получил в Народной милиции ДНР в начале 2015 года, потом уже было второе в 2022 году, сейчас третье — в 2024 году.

До этого сообщалось, что боец, потерявший ногу в сражениях за Артемовск, восстановился и вернулся в зону СВО. По его словам, никто больше не будет защищать Родину кроме него. Он добавил, что после полученного ранения он был награжден медалью «За отвагу».

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