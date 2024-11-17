ВВС Израиля ударили по центру Бейрута

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удар по зданию в центре Бейрута — столицы Ливана. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на очевидцев.

«Ракета попала в здание между (районами) Содеко и Рас ан-Набаа», — сказал один из очевидцев.

По его словам, в здании расположен офис Сирийской социальной националистической партии.

12 ноября новый глава минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что в Ливане не будет введен режим прекращения огня, пока израильские войска не достигнут всех целей конфликта. По словам министра, его страна не станет соглашаться на какие-либо договоренности, которые не смогут гарантировать ей права на усиление и предотвращение террористической деятельности.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее в Кремле рассказали о работе РФ по решению конфликта между Израилем и Ливаном.