В Кремле рассказали о работе РФ по решению конфликта между Израилем и Ливаном

Россия продолжает способствовать урегулированию конфликта между Израилем и Ливаном. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия продолжает занимать ответственную позицию. Мы продолжаем делать все, что в наших силах, чтобы поспособствовать прекращению огня», — сказал представитель Кремля.

11 ноября глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что прогресс в переговорах о прекращении огня в Ливане есть, однако вопрос о соблюдении условий соглашения еще не решен. Дипломат отметил, что ракетный потенциал ливанского движения «Хезболла» был серьезно поврежден и утрачен.

12 ноября новый министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что в Ливане не будет введен режим прекращения огня, пока израильские войска не достигнут всех целей конфликта. По его словам, страна не станет соглашаться на какие-либо договоренности, которые не смогут гарантировать ей права на усиление и предотвращение террористической деятельности.

Ранее «Хезболла» атаковала беспилотниками логистическую базу израильской армии.