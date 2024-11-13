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В Кремле рассказали о работе РФ по решению конфликта между Израилем и Ливаном

Песков: Россия продолжает способствовать урегулированию между Израилем и Ливаном

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Россия продолжает способствовать урегулированию конфликта между Израилем и Ливаном. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия продолжает занимать ответственную позицию. Мы продолжаем делать все, что в наших силах, чтобы поспособствовать прекращению огня», — сказал представитель Кремля.

11 ноября глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что прогресс в переговорах о прекращении огня в Ливане есть, однако вопрос о соблюдении условий соглашения еще не решен. Дипломат отметил, что ракетный потенциал ливанского движения «Хезболла» был серьезно поврежден и утрачен.

12 ноября новый министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что в Ливане не будет введен режим прекращения огня, пока израильские войска не достигнут всех целей конфликта. По его словам, страна не станет соглашаться на какие-либо договоренности, которые не смогут гарантировать ей права на усиление и предотвращение террористической деятельности.

Ранее «Хезболла» атаковала беспилотниками логистическую базу израильской армии.

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