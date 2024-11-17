Вооруженные силы Украины за сутки потеряли в Курской области 320 военных, пятеро сдались в плен. Об этом сообщило министерство обороны России в своей сводке.

«За сутки потери ВСУ составили 320 военнослужащих, боевая машина пехоты «Marder» ..., четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен», — говорится в сообщении.

С августа украинские войска, по данным российского Минобороны, потеряли в Курской области более 33 тыс. военнослужащих, 213 танков, 137 боевых машин пехоты и другую военную технику.

Операция по уничтожению подразделений ВСУ в российском регионе продолжается, добавили в ведомстве.

Накануне правительство Курской области сообщало, что российские военные вывезли 16 жителей из Суджанского и Кореневского районов. Им окажут необходимую помощь.

С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее украинские солдаты атаковали дронами флаги РФ.