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Британские ВВС провели стрельбы с применением новейшей крылатой ракеты

Британские ВВС провели стрельбы с применением новейшей крылатой ракеты SPEAR

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William Barton/Shutterstock/FOTODOM

Британские ВВС провели стрельбы с применением новейшей крылатой ракеты SPEAR, способной поражать цели на дистанции более 100 км. Об этом сообщается на сайте министерства обороны Великобритании.

«Пилоты Королевского флота и Королевских военно-воздушных сил (RAF) получат возможность испытать новейшую крылатую ракету после первого успешного испытания управляемого пуска этой ракеты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что SPEAR успешно прошла испытание, запуск с самолета Typhoon проходил на полигоне Видсель в Швеции. Ракета может поражать цели на расстоянии 100 км и предназначена для использования против различных целей, включая ПВО, корабли, танки, защищенные сооружения и транспортные средства. После ввода в эксплуатацию она будет установлена ​​на истребителях F-35B. Самолеты F-35B смогут нести до восьми ракет SPEAR одновременно.

В пресс-службе министерства обороны Эстонии ранее заявили, что Таллин получил высокотехнологичную противокорабельную ракетную систему Blue Spear 5G SSM, дальность стрельбы которой составляет 290 километров и покрывает почти всю акваторию Балтийского моря.

Ранее Британия подняла в воздух истребители из-за пролета российского военного самолета.

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