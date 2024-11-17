Британские ВВС провели стрельбы с применением новейшей крылатой ракеты SPEAR, способной поражать цели на дистанции более 100 км. Об этом сообщается на сайте министерства обороны Великобритании.

«Пилоты Королевского флота и Королевских военно-воздушных сил (RAF) получат возможность испытать новейшую крылатую ракету после первого успешного испытания управляемого пуска этой ракеты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что SPEAR успешно прошла испытание, запуск с самолета Typhoon проходил на полигоне Видсель в Швеции. Ракета может поражать цели на расстоянии 100 км и предназначена для использования против различных целей, включая ПВО, корабли, танки, защищенные сооружения и транспортные средства. После ввода в эксплуатацию она будет установлена ​​на истребителях F-35B. Самолеты F-35B смогут нести до восьми ракет SPEAR одновременно.

В пресс-службе министерства обороны Эстонии ранее заявили, что Таллин получил высокотехнологичную противокорабельную ракетную систему Blue Spear 5G SSM, дальность стрельбы которой составляет 290 километров и покрывает почти всю акваторию Балтийского моря.

Ранее Британия подняла в воздух истребители из-за пролета российского военного самолета.