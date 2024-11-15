Британия подняла в воздух истребители из-за пролета российского военного самолета

Великобритания подняла в воздух два истребителя Eurofighter Typhoon из-за пролета противолодочного самолета Ту-142 ВКС России. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на пресс-службу британских ВВС.

По ее информации, истребители отследили полет российского воздушного судна над Северным морем вблизи воздушного пространства Соединенного Королевства.

В пресс-службе также заявили, что британские ВМС в свою очередь сопроводили проход двух групп военных кораблей РФ, которые следовали в сторону Атлантического океана и Балтийского моря.

11 ноября премьер-министр Японии Сигэру Исиба обвинил Россию и Китай в частых нарушениях воздушного пространства его страны.

В конце сентября истребители ВВС Германии Eurofighter поднимали в небо над Балтийским морем из-за обнаружения якобы российских военных самолетов. Немецкие военные утверждали, что обнаруженные самолеты летели без полетного плана. Также эти воздушные суда отключили транспондеры, отметили в ВВС Германии.

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что все полеты российской военной авиации выполняются строго в соответствии с международными правилами.

Ранее генерал ВВС США возмутился маневром пилота российского Су-35 у берегов Аляски.