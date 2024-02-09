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Эстония получила противокорабельную ракетную систему Blue Spear 5G SSM

Минобороны Эстонии: Таллин получил ракетную систему с дальностью стрельбы 290 км

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Israel Aerospace Industries

В пресс-службе министерства обороны Эстонии заявили, что Таллин получил высокотехнологичную противокорабельную ракетную систему Blue Spear 5G SSM, дальность стрельбы которой составляет 290 километров и покрывает почти всю акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что ракетный комплекс может работать в любых погодных условиях, днем и ночью, а также может поражать мобильные и стационарные цели на море.

Руководитель ведомства Ханно Певкура добавил, что приобретение противокорабельных ракет имеет решающее значение для повышения уровня обороноспособности военно-морского флота и Эстонии в целом.

До этого экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес призвал власти страны выделять больше трех процентов ВВП на нужды обороны, а также поднять подоходный налог до 24% в этих же целях.

По его словам, выделение большего количества денежных средств, а также потенциальное повышение налогов необходимы, чтобы «защитить государство».

Ранее экс-президент Эстонии заявил, что Европа находится «в состоянии войны».

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