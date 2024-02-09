Эстония получила противокорабельную ракетную систему Blue Spear 5G SSM

В пресс-службе министерства обороны Эстонии заявили, что Таллин получил высокотехнологичную противокорабельную ракетную систему Blue Spear 5G SSM, дальность стрельбы которой составляет 290 километров и покрывает почти всю акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает РИА Новости.
В ведомстве подчеркнули, что ракетный комплекс может работать в любых погодных условиях, днем и ночью, а также может поражать мобильные и стационарные цели на море.
Руководитель ведомства Ханно Певкура добавил, что приобретение противокорабельных ракет имеет решающее значение для повышения уровня обороноспособности военно-морского флота и Эстонии в целом.
До этого экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес призвал власти страны выделять больше трех процентов ВВП на нужды обороны, а также поднять подоходный налог до 24% в этих же целях.
По его словам, выделение большего количества денежных средств, а также потенциальное повышение налогов необходимы, чтобы «защитить государство».
Ранее экс-президент Эстонии заявил, что Европа находится «в состоянии войны».