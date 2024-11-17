В России создали мультиспектральную маскировочную одежду для бойцов СВО

Российские специалисты создали линейку мультиспектральной маскировочной одежды из новых материалов, которые позволили снизить заметность солдат при использовании визуальных средств обнаружения. Об этом сообщил официальный представитель компании HiderX, передает ТАСС.

По словам представителя, новинка уже применяется в зоне боевых действий.

«В настоящее время разработана линейка новых мультиспектральных маскировочных изделий, в том числе плащи. <...> При их изготовлении были использованы новые материалы», — заявил он.

Представитель компании отметил, что в ходе разработок удалось изменить цвет маскировки. На данный момент его максимально приблизили к коричневому, что позволяет солдатам быть менее заметными и не бросаться в глаза противника в лесистой местности. Помимо этого, разработчики учли приближающиеся морозы. Для зимы был изготовлен двусторонний плащ с разными цветами для маскировки на пересеченной и открытой местности.

До этого стало известно, что медицинские отряды Воздушно-десантных войск, дислоцированные в Курской области, осуществляют эвакуацию раненых с помощью мотовездеходов. По данным ведомства, багги позволяют значительно сократить время, необходимое для преодоления опасных участков.

Ранее сообщалось об испытаниях России на СВО технологии роя дронов.