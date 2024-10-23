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Стало известно об испытаниях России на СВО технологии роя дронов

ТАСС: Россия испытывает на СВО технологию роя дронов

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Gleb Garanich/Reuters

Российские военнослужащие начали проводить боевую обкатку роя дронов в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщил ТАСС начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча.

По его словам, Вооруженные силы РФ пробуют новую технологию в районе города Часов Яр в ДНР. Он рассказал, что плотность ударных беспилотников в небе зашкаливает. В этих условиях новая технология помогает эффективно преодолевать системы радиоэлектронной борьбы ВСУ.

В Минобороны эту информацию пока не комментировали.

Военный добавил, что силы 88-й бригады «Эспаньола» используют в Часове Яре и другие передовые технические разработки. Например, FPV-дроны с машинным зрением, сетецентрические технологии управления беспилотниками, а также новые типы дронов.

В конце июля в госкорпорации «Ростех» заявили, что управляемые ракеты «Вихрь» в зоне специальной военной операции стали применять не только для уничтожения украинской бронетехники, но и для поражения огневых точек противника. Также «Ростех» сообщал о планах адаптировать ракету под беспилотные летательные аппараты.

Ранее российская ракета «Вихрь» впервые успешно поразила беспилотник противника.

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Операция на Украине
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