Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по местам скопления личного состава и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 165 районах боевых действий. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В заявлении отмечается, что расчеты ударных дронов и оперативно-тактическая авиация поразили объекты военной и энергетической инфраструктуры на Украине. Им содействовали ракетные войска и артиллерийские расчеты.

«Нанесено поражение <...> инфраструктуре военного аэродрома, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 165 районах», — рассказали в ведомстве.

В публикации подчеркивается, что в аналогичный промежуток времени российские средства противовоздушной обороны перехватили 102 дрона ВСУ и четыре реактивных снаряда. Речь идет о боеприпасах для комплексов HIMARS, произведенных в США.

При этом за все время боевых действий украинские войска потеряли более 35,9 тыс. беспилотников, свыше 19,3 тыс. танков и иных видов бронированной техники, а также 586 зенитных ракетных комплексов. По информации министерства, еще ВСУ лишились 283 вертолетов и 648 самолетов. Только этим список выведенной из строя украинской техники не ограничивается.

Ранее в ВСУ провалы на фронте связали с незнанием солдатами украинского языка.