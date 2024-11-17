Сотрудники Росгвардии обнаружили в Луганской Народной Республике тайник украинской армии с боеприпасами и оружием иностранного производства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.

«В ходе проведения комплексного профилактического мероприятия в одном из населенных пунктов ЛНР спецназовцы Росгвардии обнаружили замаскированный тайник с боеприпасами и оружием иностранного производства», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в тайнике был найден гранатомет и снаряды для него, а также свыше 600 патронов различного калибра. Кроме того, в схроне обнаружили минометные и противотанковые заряды, а также наступательные и оборонительные ручные гранаты. Все найденные объекты были переданы в Министерство внутренних дел.

До этого спецслужбы ДНР нашли несколько заминированных схронов ВСУ под Селидовым. По информации ведомства, на бывших позициях украинских подразделений были обнаружены оружие и боеприпасы. В тайниках были найдены ручные и станковые гранатометы, включая образцы НАТО.

Всего, как сообщает УФСБ, было обнаружено почти 800 единиц боеприпасов и около 16 тысяч патронов.

Ранее жителя Курска задержали за незаконную продажу найденных в приграничных районах снарядов.