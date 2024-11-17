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На Украине рассказали о побеге из окопов солдат ВСУ

Офицер ВСУ: украинские солдаты бегут из окопов, как только появляются ВС РФ

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинские военные покидают свои позиции, как только появляется российская армия. Об этом сообщило издание «Бабель» со ссылкой на офицера ВСУ, передает РИА Новости.

«Как только русские запрыгивают в наш окоп, наши ребята оттуда выпрыгивают и убегают», — заявил он.

По словам офицера, солдаты ВСУ покидают позиции не только из-за недостаточной подготовки, но и из-за неуверенности в своей защите со стороны артиллерии. Источник объяснил, что у бойцов создается впечатление, будто они одни и находятся без поддержки из-за того, что при наступлении «артиллерия молчит» и не оказывает сопротивление с воздуха с помощью дронов.

По данным издания, военнослужащие уходят со службы из-за внутренних конфликтов и непонимания, а не из-за политических мотивов.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинское командование привлекло бойцов нацбатальонов и иностранных наемников для ужесточения карательных мер из-за массового дезертирства военнослужащих под Купянском Харьковской области. По его словам, бойцы ВСУ «буквально врассыпную» убегают из своих позиций.

Ранее на Украине допустили увольнение главкома ВСУ Александра Сырского.

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