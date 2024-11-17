Глава Пентагона не стал высказываться о кандидате Трампа на должность преемника

Министр обороны США Ллойд Остин не стал отвечать на вопрос журналистов о том, подходит ли выдвинутая победившим на выборах главы государства Дональдом Трампом кандидатура Пита Хегсета на должность главы Пентагона. Его слова приводит ТАСС.

«Я только лишь подчеркну, что это прерогатива избранного президента — назначать в свой кабинет тех, кого он сочтет нужным», — заявил он.

При этом Остин отметил, что в Пентагоне рассчитывают на плавную и эффективную передачу власти преемнику.

Также во время пресс-конференции Остин не стал комментировать возможность размещения гиперзвукового оружия США в Австралии и Японии.

До этого сообщалось, что выдвиженец Дональда Трампа на пост министра обороны и главы Пентагона Пит Хегсет не смог попасть в январе 2021 года на инаугурацию президента Джо Байдена из-за наличия татуировок.

Хегсет учился в Принстонском и Гарвардском университетах. Он ветеран боевых действий, служил в том числе в Ираке и Афганистане. На протяжении восьми лет он работает ведущим на телеканале Fox News.

Ранее Трамп назначил самого молодого пресс-секретаря Белого дома.