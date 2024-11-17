Стала известна доля стран Юго-Восточной Азии в портфеле оружейных заказов России

Доля стран Юго-Восточной Азии (ЮВА) в общем портфеле оружейных заказов России составляет около 50%. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в ходе авиакосмического салона Airshow China 2024, передает РИА Новости.

«Страны Юго-Восточной Азии являются нашими традиционными партнерами и по-прежнему проявляют заинтересованность в приобретении российской продукции военного назначения. Доля этих стран в российском портфеле экспортных заказов составляет порядка 50%», — заявил он.

По словам Шугаева, отношения России и Китая носят характер двустороннего всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Он добавил, что особое место в системе коммуникаций государств занимает военно-техническое сотрудничество. Глава ФСВТС отметил, что поставки осуществляются строго по контрактам.

До этого Шугаев заявил, что РФ отзывает лицензии у зарубежных ремонтных предприятий. По его словам, это позволит противодействовать передаче советского оружия Украине.

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