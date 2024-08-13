Глава ФСВТС рассказал о борьбе с передачей советских вооружений Украине

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на полях форума «Армия-2024» заявил, что РФ отзывает лицензии у зарубежных ремонтных предприятий. Его слова передает РИА Новости.

Отмечается, что это позволит противодействовать передаче советского оружия Украине.

«У предприятий отзываются лицензии на право ремонта военной техники российского (советского. — «Газета.Ru») производства, приостанавливаются поставки запасных частей и комплектующих изделий, принимаются иные меры противодействия незаконной передаче отечественного вооружения на Украину», — поделился Шугаев.

До этого Шугаев говорил, что Россия продолжает урегулирование ситуации с реэкспортом МиГ-29 на Украину.

23 марта 2023 года стало известно, что Украина получила первые 4 из 13 истребителей. Россия заявляла, что считает это грубым нарушением международных обязательств Словакии по реэкспорту вооружений.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.