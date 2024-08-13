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Глава ФСВТС рассказал о борьбе с передачей советских вооружений Украине

Глава ФСВТС Шугаев: РФ отзывает лицензии у ремонтных предприятий за рубежом

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Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на полях форума «Армия-2024» заявил, что РФ отзывает лицензии у зарубежных ремонтных предприятий. Его слова передает РИА Новости.

Отмечается, что это позволит противодействовать передаче советского оружия Украине.

«У предприятий отзываются лицензии на право ремонта военной техники российского (советского. — «Газета.Ru») производства, приостанавливаются поставки запасных частей и комплектующих изделий, принимаются иные меры противодействия незаконной передаче отечественного вооружения на Украину», — поделился Шугаев.

До этого Шугаев говорил, что Россия продолжает урегулирование ситуации с реэкспортом МиГ-29 на Украину.

23 марта 2023 года стало известно, что Украина получила первые 4 из 13 истребителей. Россия заявляла, что считает это грубым нарушением международных обязательств Словакии по реэкспорту вооружений.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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