Украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск

Украинский военный в интервью Business Insider назвал танки «самым страшным» оружием российских Вооруженных сил на поле боя.

По его словам, когда российские танки начинают стрелять, то этого даже не слышно, слышно пролетающий над головой самолет, но только не танк.

«А если рядом танк, то тут поможет только Бог», — сказал украинский солдат.

Кроме того, украинские военные пожаловались на нехватку боеприпасов, отметив, что у ВС РФ в доступе есть разные виды вооружений.

Также газета BI писала, что ВСУ больше не могут полагаться на предоставленные Соединенными Штатами ракеты HIMARS или артиллерийские снаряды Excalibur, поскольку российские системы радиоэлектронной борьбы значительно эффективнее.

14 декабря в ходе объединенной прямой линии и пресс-конференции по итогам года президент Владимир Путин заявлял, что страны Запада предоставили Украине все, что обещали, и даже больше. Глава государства тогда отмечал, что с начала спецоперации российские войска уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2).

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.