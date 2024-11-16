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За полчаса пять вражеских дронов атаковали три региона России

Минобороны сообщило об уничтожении пяти БПЛА над тремя регионами России

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Территорию РФ в течение получаса атаковали пять украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает российское Минобороны в своем Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, с 20:30 до 21:00 четыре беспилотника противника попытались атаковать Курскую и Брянскую области. Кроме того, один дрон был ликвидирован над Белгородской областью.

16 ноября Минобороны показало, как российский FPV-дрон (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) уничтожил пикап ВСУ под Харьковом. После обнаружения ВС противника было принято решение об огневом воздействии по цели. В Минобороны отметили, что средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по автомобилю и живой силе ВСУ. На ролике можно увидеть, как оператор дрона замечает стоящий на дороге в пустынной местности украинский пикап, а затем приближается к нему, после чего на видео начинаются помехи.

Ранее сообщалось, что ВСУ получили дроны, способные обходить средства радиоэлектронной борьбы.

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Атаки БПЛА на Россию
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